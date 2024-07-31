Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО

КИШИНЕВ, 31 июл — РИА Новости. Возможное присоединение Молдавии к НАТО очень опасно, поскольку оно превратит республику в мишень для военных конфликтов, считает бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло в эфире телеканала N4.
«В последнее время я слышал много голосов о том, что, если мы присоединимся к определенному военному блоку, у нас будет защита. Но я не думаю, что это так просто. Предположим, что Молдавия могла бы присоединиться к военному блоку, это могло бы быть на европейском пространстве, тогда речь идет о НАТО. Молдавия будет местом дислокации подразделений НАТО, а в данном случае Молдавия станет мишенью возможных военных конфликтов», — заявил Стояногло.
По его словам, также стоит учитывать, что Молдавия финансово не в состоянии содержать современную армию, для этого придется урезать расходы на другие сферы. «Если мы не сможем поддерживать систему образования, медицинскую сферу, сферы, определяющие уровень жизни людей, сферы, которые нужны людям в первую очередь, не думаю, что оправдано тратить огромные деньги на содержание армии», — добавил экс-генпрокурор.
Стояногло полагает, что Молдавия должна сохранить статус нейтралитета, а также добиться его признания на международном уровне.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.