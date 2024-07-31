Экс-генпрокурор Молдавии прокомментировал возможное присоединение к НАТО

«В последнее время я слышал много голосов о том, что, если мы присоединимся к определенному военному блоку, у нас будет защита. Но я не думаю, что это так просто. Предположим, что Молдавия могла бы присоединиться к военному блоку, это могло бы быть на европейском пространстве, тогда речь идет о НАТО. Молдавия будет местом дислокации подразделений НАТО, а в данном случае Молдавия станет мишенью возможных военных конфликтов», — заявил Стояногло.