Захарова назвала гибридную войну США против РФ грозящей столкновением ядерных стран

Она отметила, что Вашингтон и его союзники по НАТО на протяжении долгого времени пытались освоить постсоветское пространство в ущерб интересам безопасности России. Однако, получив отпор, США и Североатлантический альянс развязали гибридную войну, целью которой стало нанесение РФ стратегического поражения на поле боя.
«Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав», — сказала Захарова «РИА Новости».
Кроме того, комментируя высказывания заместителя госсекретаря США Мэллори Стюарт о том, что РФ «увязывает возобновление диалога по контролю над вооружениями с прекращением поддержки киевского режима», Захарова заявила, что считает такую позицию либо лицемерной, либо абсурдной.
Ранее, 8 июля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью журналу «Международная жизнь», что начало переговоров России и США по контролю над вооружениями невозможно даже в «пристрелочном» формате из-за деструктивной позиции Вашингтона. Он указал на то, что российская сторона не может закрыть глаза на проблему враждебных действий Вашингтона и как ни в чем не бывало обсуждать с противниками тематику ограничения одного из ключевых звеньев обеспечения своей безопасности.
До этого, 21 июня, представитель СНБ США заявил в беседе с «РИА Новости», что Вашингтон готов обсуждать с Москвой соглашение, которое может стать преемником Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Собеседник агентства указал на открытость американских властей для разговора по вопросам ядерных рисков и контроля над вооружениями без привязки к украинскому конфликту. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобный диалог может быть лишь комплексным и охватывать все измерения, включая конфликт на Украине.
В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Путин подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции. В февраля 2024 года он назвал демагогией слова о готовности США к переговорам о стратегической стабильности.