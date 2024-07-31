В Казахстане выплаты на погребение будут назначать автоматически

В частности, уточняется, что электронные заявки для назначения единовременной выплаты, поступившие через портал, автоматически регистрируются в электронном журнале регистрации заявлений граждан на назначение.
При этом в правила добавлено, что в случае получения согласия заявителя АИС «Е-макет» осуществляет автоматическую регистрацию заявления в электронном журнале регистрации заявлений (заявок) граждан на назначение единовременной выплаты на погребение в АИС «Е-макет», после которой заявителю направляется уведомление о принятии электронной заявки, удостоверенное ЭЦП уполномоченного органа.
При непрохождении проверки по указанным параметрам АИС «Е-макет», автоматически представляет уведомление об отклонении электронной заявки заявителю.
При назначении единовременной выплаты на погребение через проактивную услугу или через портал АИС «Е-макет» автоматически:
- формирует ЭМД и электронный проект решения о назначении единовременной выплаты на погребение, утверждает электронный проект решения посредством ЭЦП руководителя уполномоченного государственного органа;
- в случае отсутствия или некорректности сведений в ЭМД необходимых для принятия решения о назначении (отказе в назначении), формирует решение об отказе в назначении единовременной выплаты на погребение;
- автоматически осуществляет постановку электронного проекта решения на выплату в АИС «ЦБД».
Как пояснили в Минтруда, поправки устарнавливают порядок автоназначения, автоформирования, а также автоутверждения электронных макетов дел по назначению пособий и единовременной выплаты на погребение, что влечет за собой сокращения сроков оказания государственной услуги с семи до одного рабочего дня.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.
В Казахстане с 2022 года в пилотном режиме апробирован механизм оказания государственной услуги по назначению единовременной выплаты на погребение через портал и проактивную услугу.