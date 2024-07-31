В Казахстане выплаты на погребение будут назначать автоматически

Как пояснили в Минтруда, поправки устарнавливают порядок автоназначения, автоформирования, а также автоутверждения электронных макетов дел по назначению пособий и единовременной выплаты на погребение, что влечет за собой сокращения сроков оказания государственной услуги с семи до одного рабочего дня.