Politico: Венгрия наложила вето на заявление ЕС о выборах в Венесуэле

По их словам, страны ЕС хотели выразить в заявлении обеспокоенность якобы из-за «недостатков и нарушений» в ходе выборов. Участники сообщества также намеревались призвать к «большей прозрачности» выборов, однако венгерское руководство выступило против принятия заявления и наложило вето. В результате только верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал заявление от своего имени в социальной сети X, призвав венесуэльский избирком предоставить доступ к протоколам голосования на всех избирательных участках.