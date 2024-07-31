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Казахстан и Эстония укрепляют связи

Заместитель Премьер-Министра — Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял Посла Эстонской Республики Тоомаса Тирса в связи завершением его дипломатической миссии, передает DKnews.kz.

Источник: МИД РК

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многостороннем формате. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономических связей, взаимодействию в области транспорта, логистики и цифровизации.

Посол Эстонии поблагодарил за постоянную поддержку в ходе его миссии в Казахстане и выразил уверенность в дальнейшем развитии прочных и гармоничных отношений по всему спектру взаимодействия.

По случаю завершения миссии эстонскому дипломату было вручено благодарственное письмо Министра иностранных дел Казахстана за вклад в укрепление всесторонних связей между двумя странами.