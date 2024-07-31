Казахстан и Эстония укрепляют связи

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многостороннем формате. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономических связей, взаимодействию в области транспорта, логистики и цифровизации.
Посол Эстонии поблагодарил за постоянную поддержку в ходе его миссии в Казахстане и выразил уверенность в дальнейшем развитии прочных и гармоничных отношений по всему спектру взаимодействия.
По случаю завершения миссии эстонскому дипломату было вручено благодарственное письмо Министра иностранных дел Казахстана за вклад в укрепление всесторонних связей между двумя странами.