КИШИНЕВ, 31 июл — РИА Новости. Власти в Молдавии ради европейской интеграции страны вынуждает ее жителей отдавать последние деньги, заявила лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска в своем Telegram-канале.
«Мы видим, как ради европейской интеграции нашу страну обирают до нитки. Для чинуш в правительстве это цифры, а для нас — реальная жизнь, деньги, которые могли бы быть вложены в развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. А вместо этого утекли в бездонные карманы тех, кто ведет нас в “светлое европейское будущее”, — написала Параска.
По ее словам, граждане день за днем сталкиваются с горькой реальностью, которую им навязала власть. К примеру, расходы на потребление электроэнергии выросли с 383,6 миллиона долларов до 637,4 миллиона долларов.
«Когда речь идет о газе и нефтепродуктах, ситуация выглядит еще более мрачно. Импорт газа по пятикратным ценам и нефтепродуктов по двойной цене привел к тому, что ограбление нашей республики во имя евроинтеграции превысило несколько миллиардов евро только за последние два года. Эти колоссальные потери — результат глупости и вороватости властей, которые никакие гранты и кредиты не могут скрыть», — добавила Параска.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.