Игорь Кобзев в ДНР встретился с Денисом Пушилиным

Игорь Кобзев выразил слова признательности за содействие в увековечении имени Героя России иркутянина Эдуарда Дьяконова, вручил благодарственное письмо.
«Подвиг русского воина — это подвиг долга и верности присяге, во имя веры в великое будущее России. Жители Иркутской области гордятся тем, что в новом российском городе Мариуполе, поражающем масштабными процессами строительства новой жизни, один из скверов носит имя нашего земляка Эдуарда Дьяконова», — сказал Губернатор.
В рамках встречи Игорь Кобзев и Денис Пушилин рассмотрели возможности взаимодействия в рамках научно-технологического развития между научно-образовательными центрами.
Также глава Приангарья предложил изучить возможность вхождения промышленных предприятий Донецкой Народной Республики в состав участников межрегионального промышленного химического кластера, что будет способствовать развитию и укреплению кооперационных связей. Еще одно предложение касалось систематизации работы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области и ДНР.
Денис Пушилин поблагодарил Губернатора Иркутской области за готовность развивать и укреплять сотрудничество между регионами по различным направлениям.
«Нам очень интересен опыт Иркутской области в направлениях стратегического планирования, восстановления пострадавших от разрушительного наводнения территорий. Многие наши населенные пункты сейчас восстанавливаются после известных событий. И нам очень важно взаимодействие в рамках решения стоящих сегодня задач», — сказал Денис Пушилин.
Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, в завершение встречи Игорь Кобзев пригласил молодежь ДНР принять участие в 2025 году в молодежном образовательном форуме «Байкал», представителей делового сообщества ДНР — в Байкальском международном форуме партнеров.