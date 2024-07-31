Игорь Кобзев в ДНР встретился с Денисом Пушилиным

«Подвиг русского воина — это подвиг долга и верности присяге, во имя веры в великое будущее России. Жители Иркутской области гордятся тем, что в новом российском городе Мариуполе, поражающем масштабными процессами строительства новой жизни, один из скверов носит имя нашего земляка Эдуарда Дьяконова», — сказал Губернатор.