В Волгоградской области могут ввести единый статус одинокого родителя

На эту выплату ежемесячно потребуется дополнительно направить в общей сложности 176 859 рублей на всех получателей. При этом авторы поправок отмечают, что в случае если закон будет принят, в 2024 году дополнительных средств из бюджета на перечисление пособий не потребуется из-за уменьшения количеств лиц, которым полагается такая мера поддержки.