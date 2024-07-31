В Волгоградской области могут ввести единый статус одинокого родителя

Как следует из пояснительной записки к документу, прогнозное количество граждан, которых коснутся изменения в части увеличения размера ежемесячного пособия до 776 рублей на ребенка, которого воспитывает один родитель, составляет 457 человек. Это касается детей, у которых отца либо нет в живых, либо он лишен родительских прав.
На эту выплату ежемесячно потребуется дополнительно направить в общей сложности 176 859 рублей на всех получателей. При этом авторы поправок отмечают, что в случае если закон будет принят, в 2024 году дополнительных средств из бюджета на перечисление пособий не потребуется из-за уменьшения количеств лиц, которым полагается такая мера поддержки.
Законопроектом предусмотрено внесение корректив в ч. 6 ст. 13 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД и утверждение общих условий для признания отцов и матерей одинокими родителями для назначения ежемесячного пособия для ребенка из малоимущей семьи.
Инициатива закрепить в РФ единый правовой статус одинокого родителя принадлежит депутатам Государственной думы. Отсутствие подобного статуса осложняет возможность предоставления комплекса мер для категории населения, которая нуждается в поддержке.