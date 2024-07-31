В Узбекистане внедряется новый порядок возмещения ущерба от наводнений на водохранилищах

Оценивать размер ущерба будет Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комиссия также будет содействовать в медицинской реабилитации граждан, пострадавших в результате аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий, и помогать лицам, принимавшим участие в ликвидации ЧС.