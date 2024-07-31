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В Узбекистане внедряется новый порядок возмещения ущерба от наводнений на водохранилищах

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане вводится новый порядок возмещения ущерба жизни и здоровью жителей и имуществу юрлиц из-за чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Порядок возмещения ущерба утвердил Кабмин Узбекистана.

В документе также представлен регламент страхования гражданской ответственности организаций-пользователей за вред, причиненный имуществу и здоровью граждан и окружающей среде из-за аварий на гидротехнических сооружениях, и порядок расчета размера ущерба.

Документ содержит перечень из 59 гидротехнических объектов, которые подлежат страхованию гражданской ответственности.

Помимо прав и обязанностей страховщика и страхователя, документ устанавливает порядок выплаты страхового возмещения и его минимальные размеры. Размеры выплат определяются исходя из класса гидротехнических сооружений:

  • I класс — 250 000 БРВ.
  • II класс — 50 000 БРВ.
  • III-IV класс — 10 000 БРВ.

Оценивать размер ущерба будет Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Комиссия также будет содействовать в медицинской реабилитации граждан, пострадавших в результате аварий, катастроф, стихийных и иных бедствий, и помогать лицам, принимавшим участие в ликвидации ЧС.