Токаев принял главу МФЦА Рената Бектурова

Напомним, что Ренат Бектуров был назначен управляющим МФЦ «Астана» в январе прошлого года. Его предшественником был Кайрат Келимбетов. Ранее в этом году Бектуров рассказал о своей зарплате. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), согласно информации на официальном сайте, играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.