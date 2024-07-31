Мэр Хабаровска оценил ход строительства нового кладбища

«На данный момент здесь построены административно-бытовой корпус и две очереди мест для захоронений. Также обустроены пешеходные дорожки, освещение и система водоотведения. Дано поручение установить скамейки, рукомойники и информационные стенды. Обсуждался вопрос о необходимости маршрута общественного транспорта до кладбища, который будет решаться совместно с правительством Хабаровского края. Впереди ожидаются третья и четвертая очереди строительства. В прошлый раз был замечен участок, где после дождей скапливалась вода и проседал грунт. При сегодняшнем осмотре убедился, что подрядчики исправили все недочеты», — сказал Сергей Кравчук.