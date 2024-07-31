Мэр Хабаровска оценил ход строительства нового кладбища

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил ход строительства нового кладбища. Неподалеку от Матвеевского кладбища запланирована подготовка 33 секторов для захоронений, включая участки для традиционных, вероисповедальных (мусульманских), урновых и воинских захоронений. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Стоимость объекта составляет 511,1 миллиона рублей, его строительство будет проходить в семь этапов. Два года назад заключили контракт на выполнение первых двух этапов работ на 372 миллиона рублей. На эти средства провели сети электроснабжения, обустроили водоотводную канаву, установили пожарные емкости, построили площадку для машин, установили дизель-генератор, возвели здание административно-бытового комплекса и туалет, а также оградили территорию и устроили три площадки для сбора мусора.
«На данный момент здесь построены административно-бытовой корпус и две очереди мест для захоронений. Также обустроены пешеходные дорожки, освещение и система водоотведения. Дано поручение установить скамейки, рукомойники и информационные стенды. Обсуждался вопрос о необходимости маршрута общественного транспорта до кладбища, который будет решаться совместно с правительством Хабаровского края. Впереди ожидаются третья и четвертая очереди строительства. В прошлый раз был замечен участок, где после дождей скапливалась вода и проседал грунт. При сегодняшнем осмотре убедился, что подрядчики исправили все недочеты», — сказал Сергей Кравчук.
На кладбище планируется создать сдвоенные ряды захоронений и увеличить размеры секторов, что позволит разместить 70 828 мест. Для сравнения, на существующем Матвеевском кладбище около 45 тысяч захоронений.