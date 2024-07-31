Блок «Победа» подал документы в ЦИК для участия в еврореферендуме

«Отношения с Россией для нас это не только доступные энергоресурсы и рынок сбыта, хотя это вопросы выживания Молдовы. Это еще и сотрудничество в сфере науки, единое языковое и культурное пространство, общая история. Мы не согласны отказаться от стратегического партнерства с Россией ради европейской интеграции», — отметила Параска.