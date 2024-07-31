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Блок «Победа» подал документы в ЦИК для участия в еврореферендуме

Представители «Победы» намерены разъяснять людям, почему важно проголосовать против вступления Молдовы в Евросоюз.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Блок «Победа» подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в референдуме 20 октября.

Лидер оппозиционного блока Илан Шор в связи с этим отметил, что четыре политические партии — «Шанс», «Возрождение», «Альтернатива и силы спасения Молдовы», «Виктория», входящие в состав политсилы, — объединили свои усилия, чтобы полноправно проводить свою информационную кампанию.

«Мы будем активно разъяснять, почему так важно проголосовать против вступления в Евросоюз», — написал Шор в своем Telegram-канале.

По мнению депутата Марины Таубер, очень важно, чтобы граждане поняли, что означает этот референдум и подошли к нему с ответом «нет».

«Мы хотим сказать ЕС твердое “нет”, потому что ЕС и НАТО приносят нашей стране только проблемы… Так мы сможем построить развитую и процветающую страну», — сказала депутат.

Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что интересам Молдовы полностью соответствуют интеграция в Евразийский экономический союз и сотрудничество с РФ.

«Отношения с Россией для нас это не только доступные энергоресурсы и рынок сбыта, хотя это вопросы выживания Молдовы. Это еще и сотрудничество в сфере науки, единое языковое и культурное пространство, общая история. Мы не согласны отказаться от стратегического партнерства с Россией ради европейской интеграции», — отметила Параска.

ЕС