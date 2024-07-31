В Самарской области зарегистрировали шесть кандидатов в губернаторы

Избирком Самарской области зарегистрировал шесть кандидатов на пост губернатора региона. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал врио губернатора Вячеслав Федорищев: это произошло 29 июля. На следующем заседании избиркома были зарегистрированы еще пять кандидатов, а один получил отказ.
— Заседание избирательной комиссии состоялось 30 июля, — уточнил в ведомстве.
На пост губернатора будут претендовать Вячеслав Федорищев от «Единой России», Наталья Бисярина от ЛДПР, Алексей Лескин от КПРФ, Владимир Плякин от «Новых людей», Степан Сольвьев от Зеленой альтернативы и Михаил Маряхин от Справедливой России. Еще один кандидат получил отказ в регистрации. Григорий Еремеев, которого выдвигала Демократическая партия России, собрал недостаточно достоверных подписей от депутатов муниципалитетов.
Напомним, что выборы губернатора Самарской области пройдут с 6 по 8 сентября.