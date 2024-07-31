В Самарской области зарегистрировали шесть кандидатов в губернаторы

На пост губернатора будут претендовать Вячеслав Федорищев от «Единой России», Наталья Бисярина от ЛДПР, Алексей Лескин от КПРФ, Владимир Плякин от «Новых людей», Степан Сольвьев от Зеленой альтернативы и Михаил Маряхин от Справедливой России. Еще один кандидат получил отказ в регистрации. Григорий Еремеев, которого выдвигала Демократическая партия России, собрал недостаточно достоверных подписей от депутатов муниципалитетов.