Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Главное

Исмаил Хания возглавил ХАМАС в Газе в 2006 году, в 2017 году переехал в Катар, возглавив политбюро группировки. В Газе его сменил Яхья Синвар, который считается организатором атаки на Израиль в октябре 2023 года. Сам Хания регулярно перемещался между Турцией и Дохой, столицей Катара, избегая ограничений на поездки в Газу. Это позволяло ему эффективно выполнять роль посредника в решении вопросов о прекращении огня. По мнению многих дипломатов, Хания воспринимался как более умеренный политический лидер по сравнению с другими, более радикально настроенными членами ХАМАС, сообщает Reuters.