Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Главное

Хания прибыл в Тегеран для участия в инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая состоялась накануне.
По информации Al-Arabiya, атака произошла около 02:00 по местному времени (01:30 мск), когда ракета поразила здание, где остановился Хания. Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванный иранский источник сообщил, что ракета была запущена из иностранного государства. По данным Al Hadath, в момент удара глава политбюро ХАМАС находился в спальне.
КСИР начал расследование по факту нападения, выразив соболезнования Палестине, мусульманской умме, ХАМАС и народу Ирана.
ХАМАС осудил нападение, возложив ответственность на «сионистский набег», и назвал произошедшее «трусливым поступком». Комментируя гибель Хании, в ХАМАС заявили, что «смерть не останется без ответа», назвав случившееся «жесткой эскалацией, которая не достигнет своих целей».
Аббас призвал палестинский народ к единству и стойкости перед израильской оккупацией. Советник Аббаса заявил Al Arabiya, что убийство Хании — новое преступление Израиля, и палестинский народ должен объединиться.
Йеменский лидер, глава Высшего революционного комитета хуситов Мохаммед Али аль-Хути назвал нападение «отвратительным террористическим преступлением и вопиющим нарушением законов».
Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались комментировать случившееся американскому телеканалу CNN, заявив, что они «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».
МИД Турции считает, что убийство Хании направлено на распространение войны в Газе на региональный уровень.
Министр обороны США Ллойд Остин отказался комментировать ситуацию, заявив, что Пентагон не располагает сведениями по этому вопросу. Белый дом также заявил, что в курсе случившегося, но отказался от дальнейших комментариев.
Накануне, 30 июля, Хания встречался с Масудом Пезешкианом и духовным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи.
Исмаил Хания возглавил ХАМАС в Газе в 2006 году, в 2017 году переехал в Катар, возглавив политбюро группировки. В Газе его сменил Яхья Синвар, который считается организатором атаки на Израиль в октябре 2023 года. Сам Хания регулярно перемещался между Турцией и Дохой, столицей Катара, избегая ограничений на поездки в Газу. Это позволяло ему эффективно выполнять роль посредника в решении вопросов о прекращении огня. По мнению многих дипломатов, Хания воспринимался как более умеренный политический лидер по сравнению с другими, более радикально настроенными членами ХАМАС, сообщает Reuters.
Штаб-квартира политического крыла ХАМАС с 2012 года находится в Дохе, там же жил Хания. Однако в июне портал The National News со ссылкой на иракских дипломатов писал, что руководство группировки переехало в Ирак.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года после нападения ХАМАС на южные территории Израиля. Израиль ответил операцией «Железные мечи», нанося удары по объектам в анклаве, где якобы скрываются боевики. Число погибших за время израильских обстрелов палестинцев в секторе Газа превышает 37 тыс. человек.
Нина Лютикова