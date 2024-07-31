Что изменится с 1 августа в Беларуси

В преддверии начала учебного года белорусские власти по традиции сделают единовременные выплаты на сборы в школу — на них могут рассчитывать многодетные семьи.

Материальную помощь от государства многодетные получают вне зависимости от уровня доходов. В этом году такую выплату сделают 115 тысячам семей.

В августе увеличится бюджет прожиточного минимума: БПМ вырастет сразу на 3,4% и достигнет отметки в 433 рубля. Такой размер этого показателя будет действовать три месяца. В республике власти пересматривают размер БПМ каждый квартал.

Благодаря тому, что БПМ вырастет, помощь к школе составит для многодетных семей 129 рублей и 90 копеек.

Следом за БПМ в республике на 7,3% в сторону повышения изменятся и пособия на детей. Теперь на первенца выплатят 777 рублей и 81 копейку, второго и последующих детей — 888 рублей и 92 копейки.

Пособия на детей до трех лет пересматривают в Беларуси дважды в году — 1 февраля и 1 августа. Соответственно, с августа они тоже увеличатся на 3,4% и достигнут уровня в 216 рублей и 50 копеек.