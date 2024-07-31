Что изменится с 1 августа в Беларуси

В преддверии начала учебного года белорусские власти по традиции сделают единовременные выплаты на сборы в школу — на них могут рассчитывать многодетные семьи.
Материальную помощь от государства многодетные получают вне зависимости от уровня доходов. В этом году такую выплату сделают 115 тысячам семей.
Выплата составляет 30% от бюджета прожиточного минимума, который будет действовать на 1 августа.
БПМ
В августе увеличится бюджет прожиточного минимума: БПМ вырастет сразу на 3,4% и достигнет отметки в 433 рубля. Такой размер этого показателя будет действовать три месяца. В республике власти пересматривают размер БПМ каждый квартал.
Благодаря тому, что БПМ вырастет, помощь к школе составит для многодетных семей 129 рублей и 90 копеек.
Детские пособия
Следом за БПМ в республике на 7,3% в сторону повышения изменятся и пособия на детей. Теперь на первенца выплатят 777 рублей и 81 копейку, второго и последующих детей — 888 рублей и 92 копейки.
Следом на 3,4% вырастут выплаты и для белорусок, которые готовятся стать мамами. Женщинам, принятые на учет в медучреждениях до 12-недельного срока беременности, заплатят 433 рубля.
Увеличатся выплаты родившим первого ребенка — теперь эта сумма составит 4330 рублей, родившие второго и последующих получат единовременно 6062 рубля.
Пенсии и пособия
Рост БПМ влечет увеличение и других выплат, например, пенсий. Так, социальные вырастут на 7 рублей. Белорусы старше установленного пенсионного возраста (мужчины — 65 лет, женщины — 60) будут получать 216 рублей и 50 копеек.
Пенсия для инвалидов I группы, в том числе с детства, с 1 августа вырастет на 15 рублей и 70 копеек и достигнет отметки в 476 рублей и 30 копеек.
Белорусы, перешагнувшие рубеж в 75 лет, получат прибавку в 81 рубль и 19 копеек, а тем, кто старше 80-ти, добавят к пенсии 108 рублей и 25 копеек.
Пособие на погребение
Белорусские власти корректируют выплаты на погребение каждый месяц, ориентируясь на среднюю зарплату в стране. Данный показатель в республике в этом году постоянно растет.
Его в республике повышают в пятый раз. В августе эта социальная выплата составит 2270 рублей.
Кредитная история
Национальный банк решил увеличить расчетные величины стандартного риска, что дает банкам возможность поднять проценты по кредитам.
Теперь для физических лиц они могут вырасти с 17,22% до 17,71%. Правда, льготные кредиты эта ситуация не затронет.