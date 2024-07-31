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В Комратском госуниверситете растет число студентов из Украины

Все больше абитуриентов из Украины желает поступить в главный вуз Гагаузии.

Источник: Sputnik.md

КОМРАТ, 31 июл — Sputnik. Единственный функционирующий в Гагаузии вуз получает множество заявок от украинцев, желающих поступить в Комратский государственный университет. Абитуриентов из Украины даже освободили от платы за прием документов, сообщил ректор учебного заведения Сергей Захария.

«Есть студенты из Украины, которые поступают к нам. От получающих статус беженцев мы даже оплату за подачу документов не принимаем. Эти студенты, поступающие в статусе беженцев, могут претендовать и на бюджетные места, которые выделяются со стороны Министерства просвещения», — рассказал Захария.

По его словам, в последнее время студентов из Украины в КГУ стало значительно больше. В целом, иностранные студенты так же, как и молдавские граждане, пользуются правом на общежитие и студенческую стипендию.

Прием документов в вузы Молдовы в этом году проводится в два тура. Основная сессия началась 22-го и закончится 31 июля, а с 10 по 14 августа будет проведен дополнительный набор.

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