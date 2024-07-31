В Комратском госуниверситете растет число студентов из Украины

«Есть студенты из Украины, которые поступают к нам. От получающих статус беженцев мы даже оплату за подачу документов не принимаем. Эти студенты, поступающие в статусе беженцев, могут претендовать и на бюджетные места, которые выделяются со стороны Министерства просвещения», — рассказал Захария.