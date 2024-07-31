Беспрозванных: «Кадры — одна из главных проблем»

Студенты получат бесплатное образование и гарантированное трудоустройство после обучения.
Оплата обучения осуществляется за счет средств федерального бюджета. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных посетил муниципалитет и основные предприятия, занимающиеся производством молока и мяса.
«Кадры — одна из главных проблем для многих регионов нашей страны. Кадры в сельском хозяйстве — проблема в квадрате. Сегодня мой 18-й визит в муниципалитет — Полесский округ».
В Полесске также были проверены готовность местной школы к новому учебному году, медицинские работники и детский сад «Родничок».