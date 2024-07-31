Один из кандидатов отказался участвовать в конкурсе на пост мэра Воронежа

В гордуме не назвали причину решения господина Колодяжного. О том, что он подал документы в конкурсную комиссию, стало известно накануне. Уточнялось, что кандидат не предоставил справку об отсутствии судимости.
Прием документов завершен. Конкурс состоится 21 августа. На сегодня принять участие в нем могут 14 человек:
врио мэра Сергей Петрин;
директор местной организации Совет отцов и председатель реготделения Партии дела Андрей Згонников;
военный пенсионер Виктор Шитиков;
сотрудник ООО «Агросалон Черноземье» Александр Донник;
глава управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов;
арбитражный управляющий Сергей Ратненко;
общественник Илья Наумов;
депутат облдумы, второй секретарь реготделения КПРФ Денис Рослик;
ведущий инженер местного филиала московского производителя пневматических силовых установок и двигателей «Камоцци Пневматика», руководитель Ленинского первичного отделения обкома ЛДПР Сергей Шикин;
адвокат Сергей Последов;
глава местного филиала московского торговца медицинскими изделиями ООО «Импекс Лайф» Юрий Колягин;
министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов;
ведущий специалист Сбербанка Александр Балта;
временно не работающий Александр Дудченко.
В конце мая стало известно об уходе с поста главы Воронежа Вадима Кстенина, занимавшего его с 2017 года. В середине июня он отправился в отпуск с последующим увольнением, а в начале июля возглавил ООО «РВК-Воронеж».