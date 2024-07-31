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Один из кандидатов отказался участвовать в конкурсе на пост мэра Воронежа

Директор службы по работе с ключевыми корпоративными клиентами операционного отдела банка ВТБ Дмитрий Колодяжный отказался от участия в конкурсе на пост мэра Воронежа. Об этом сообщили в гордуме.

Источник: Reuters

В гордуме не назвали причину решения господина Колодяжного. О том, что он подал документы в конкурсную комиссию, стало известно накануне. Уточнялось, что кандидат не предоставил справку об отсутствии судимости.

Прием документов завершен. Конкурс состоится 21 августа. На сегодня принять участие в нем могут 14 человек:

врио мэра Сергей Петрин;

директор местной организации Совет отцов и председатель реготделения Партии дела Андрей Згонников;

военный пенсионер Виктор Шитиков;

сотрудник ООО «Агросалон Черноземье» Александр Донник;

глава управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов;

арбитражный управляющий Сергей Ратненко;

общественник Илья Наумов;

депутат облдумы, второй секретарь реготделения КПРФ Денис Рослик;

ведущий инженер местного филиала московского производителя пневматических силовых установок и двигателей «Камоцци Пневматика», руководитель Ленинского первичного отделения обкома ЛДПР Сергей Шикин;

адвокат Сергей Последов;

глава местного филиала московского торговца медицинскими изделиями ООО «Импекс Лайф» Юрий Колягин;

министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов;

ведущий специалист Сбербанка Александр Балта;

временно не работающий Александр Дудченко.

В конце мая стало известно об уходе с поста главы Воронежа Вадима Кстенина, занимавшего его с 2017 года. В середине июня он отправился в отпуск с последующим увольнением, а в начале июля возглавил ООО «РВК-Воронеж».