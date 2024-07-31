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Гибель Хании и единовременная выплата контрактникам. Темы брифинга Пескова

Гибель главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании, увеличение до 400 тыс. рублей единовременной выплаты за заключение военного контракта для участия в спецоперации, а также возможность переговоров России с Украиной стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет 31 июля в Кремле переговоры с министром обороны, избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.

О гибели главы политбюро ХАМАС

Россия «решительно осуждает» атаку Израиля, приведшую к гибели Хании.

Подобные действия «направлены против попыток установления мира в регионе» и могут «существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию».

О возможности переговоров с Киевом

Заявления киевского режима о якобы готовности к переговорам с Россией «схоластичны» и не имеют «детализирующих пояснений»: «Тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики».

«Российская сторона продолжает оставаться открытой для переговорного процесса».

О единовременной выплате контрактникам

Увеличение до 400 тыс. рублей единовременной выплаты за заключение военного контракта не говорит об изменении задач в рамках спецоперации: «Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей».

Песков Дмитрий