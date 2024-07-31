Гибель Хании и единовременная выплата контрактникам. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет 31 июля в Кремле переговоры с министром обороны, избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.
О гибели главы политбюро ХАМАС
Россия «решительно осуждает» атаку Израиля, приведшую к гибели Хании.
Подобные действия «направлены против попыток установления мира в регионе» и могут «существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию».
О возможности переговоров с Киевом
Заявления киевского режима о якобы готовности к переговорам с Россией «схоластичны» и не имеют «детализирующих пояснений»: «Тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики».
«Российская сторона продолжает оставаться открытой для переговорного процесса».
О единовременной выплате контрактникам
Увеличение до 400 тыс. рублей единовременной выплаты за заключение военного контракта не говорит об изменении задач в рамках спецоперации: «Это связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО и их семей».