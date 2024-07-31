МИД Беларуси рекомендует не ездить в Ливан

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Белорусским гражданам в Ливане необходимо поддерживать связь с посольством, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке рекомендуем белорусским гражданам временно воздержаться от поездок в Ливанскую Республику, в том числе запланированных ранее, до стабилизации обстановки в регионе», — говорится в сообщении.
Также во внешнеполитическом ведомстве страны призвали белорусов, которые находятся в Ливане, следовать рекомендациям местных властей и поддерживать связи с посольством и актуализировать информацию для консульского учета.
«Контакты белорусского загранучреждения в Дамаске — тел.: +963 94 88 88 653, эл. почта: syria@mfa.gov.by», — напомнили в пресс-службе МИД.
Накануне стало известно, что израильские военные нанесли удар по ливанской столице. Ключевой целью для ЦАХАЛ был один из командиров организации Хезболлах.
Израильские власти заявили, что он причастен к нанесению ракетного удара по Голанским высотам, в результате которого погибли 12 детей.
Сегодня утром стало известно, что был нанесен авиационный удар по особняку в столице Ирана. Местные средства массовой информации сообщили, что в результате атаки был убит глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.