1,2 млн рублей заплатят челябинцам, заключившим контракт с Минобороны

Разовую выплату южноуральцам-контрактникам от губернатора в этом году повышали уже дважды. В июне Алексей Текслер поручил поднять ее размер на треть, до 305 тысяч рублей, а всего через полтора месяца она выросла еще более чем вдвое — до 705 тысяч.