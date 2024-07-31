1,2 млн рублей заплатят челябинцам, заключившим контракт с Минобороны

Единовременная денежная выплата жителям Челябинска, которые заключат контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы, повышена до 1 млн 205 тысяч рублей. Об этом сообщает городской пункт отбора на военную службу по контракту.
Итоговая сумма складывается из трех компонентов: федерального, регионального и местного. Самая большая — выплата из регионального бюджета, которая составляет 705 тысяч рублей. 400 тысяч составляет выплата из федерального бюджета, оставшиеся 100 тысяч рублей челябинцам платит городская администрация.
Размер ежемесячного денежного довольствия для военнослужащих, участвующих в СВО, составляет 210 тысяч рублей. Оно выплачивается за полный календарный месяц, проведенный в зоне спецоперации.
Разовую выплату южноуральцам-контрактникам от губернатора в этом году повышали уже дважды. В июне Алексей Текслер поручил поднять ее размер на треть, до 305 тысяч рублей, а всего через полтора месяца она выросла еще более чем вдвое — до 705 тысяч.