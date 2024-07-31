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МИД РФ пообещал контрмеры, если Япония передаст ВСУ летальное оружие

Москва будет рассматривать подобные действия Токио как однозначно враждебные.

Источник: РИА "Новости"

Россия намерена ответить контрмерами, если Япония предоставит летальное вооружение ВСУ. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Андрей Настасьин.

В случае передачи ВСУ японской летальной продукции военного назначения будем рассматривать такие действия Токио как однозначно враждебные и оставляем за собой право принять самые решительные контрмеры, в том числе в контексте двусторонних отношений с Японией.

Андрей Настасьин
заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ (цитата по «Ведомостям»)

Он также указал на то, что Япония и США достигли соглашения о поставках противоракетного оружия японского производства для американского зенитного комплекса Patriot. У Москвы, по словам Настасьина, «практически нет сомнений», что это вооружение в конечном итоге может оказаться на Украине.

Весной 2024 года газета Yomiuri сообщала, что Вашингтон и Токио в марте договорились об усилении системы совместного производства оборонной техники, что было отражено в итоговом документе встречи. Источники указывали, что стороны обсуждали координацию действий с целью увеличения поставок военного оборудования для Украины.

В конце июля по итогам совещания высших должностных лиц внешнеполитических и военных ведомств США и Японии в Токио было принято решение о проработке вопроса о совместном производстве военной техники. Министерство обороны Японии также подписало первый контракт на поставку США ракет для комплексов ПРО Patriot PAC-3, утверждая, что это необходимо для восполнения американских запасов, истощенных из-за передачи вооружений Украине.

Нина Лютикова

дипломатия