МИД РФ пообещал контрмеры, если Япония передаст ВСУ летальное оружие

Он также указал на то, что Япония и США достигли соглашения о поставках противоракетного оружия японского производства для американского зенитного комплекса Patriot. У Москвы, по словам Настасьина, «практически нет сомнений», что это вооружение в конечном итоге может оказаться на Украине.