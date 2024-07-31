Гуцул заявила о переносе суда по ее делу на сентябрь

На сайте суда указано, что следующее заседание по делу главы Гагаузии состоится 12 сентября. «Я сижу на скамье подсудимых, потому что я глава Гагаузии. Прокурор по уголовному делу действует исключительно в интересах Майи Санду, у него нет адекватных вопросов по делу. Мы докажем, что проходим через этот ад исключительно по вине партии “Действие и солидарность” и Майи Санду», — добавила Гуцул.