В Хабаровском крае назначили и.о. зампреда правительства

Дорофеев с 2013 по 2020 годы был руководителем управления, замруководителя департамента в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, курировал вопросы занятости, в том числе людей с ограниченными возможностями. С приходом врио губернатора Михаила Дегтярева (с 14 мая — министр спорта РФ) с 2020 года стал заместителем министра социальной защиты населения Хабаровского края — начальником управления по вопросам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. С января 2021 года — министр соцзащиты региона.