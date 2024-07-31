В Хабаровском крае назначили и.о. зампреда правительства

ХАБАРОВСК, 31 июл — РИА Новости. Исполняющим обязанности зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам стал министр социальной защиты края Александр Дорофеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцблока.
Центральный районный суд Хабаровска сегодня арестовал заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).
«Исполняющим обязанности зампреда правительства края по соцвопросам назначен Дорофеев Александр Олегович», — рассказала собеседница агентства.
Дорофеев с 2013 по 2020 годы был руководителем управления, замруководителя департамента в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, курировал вопросы занятости, в том числе людей с ограниченными возможностями. С приходом врио губернатора Михаила Дегтярева (с 14 мая — министр спорта РФ) с 2020 года стал заместителем министра социальной защиты населения Хабаровского края — начальником управления по вопросам инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. С января 2021 года — министр соцзащиты региона.
Статус Никонова в правительстве региона не уточнили.