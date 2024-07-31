В российском МИДе назвали основную претензию к YouTube

24 июля в «Ростелекоме» сообщили об увеличении числа жалоб от абонентов на качество работы YouTube. Там отметили, что ответственность за эти проблемы несет владелец видеохостинга Google. В Кремле заявили, что не планируют блокировать сервис на фоне анонсированного замедления работы видеохостинга.