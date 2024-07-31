В Волгоградской области выбрали главу района «коммунальных катастроф»

При этом жители жалуются на отсутствие обратной связи с нынешней администрацией района, которая, как они утверждают, не информирует жителей о ходе строительства объекта, а также на блокирование в официальных пабликах и невозможность получить ответы на животрепещущие вопросы. В то же время тема воды и тепла остается самой актуальной в муниципалитете, который уже получил печальное название «города коммунальных катастроф». Буквально в июне из-за постоянных аварий на водопроводе жители длительное время оставались без жизненно важного ресурса.