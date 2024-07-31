В Волгоградской области выбрали главу района «коммунальных катастроф»

Как сообщает V102.RU, нового руководителя района депутаты думы выбрали на внеочередном заседании городского представительного органа по итогам конкурса, который проходил в два этапа.
Напомним, Олег Кузьмин, который ранее занимал должность заместителя руководителя района, стал и.о. главы Котовского района после того, как его бывший начальник, Сергей Чумаков, досрочно и добровольно покинул этот пост в апреле этого года. Этому предшествовала череда уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств на строительстве городских объектов. По одному из таких дел проходит бывший мэр Котово Сергей Лесниченко. Сам Сергей Чумаков также обращался в суд с иском о защите чести и достоинства к местному активисту Александру Касьянову.
При Сергее Чумакове в конце прошлого года в районе началось строительство ветки водопровода Филино-Котово и участка на территории городского округа. На эти цели было выделено около 700 млн рублей. Городская ветка водопровода была сдана только в июне этого года, а вот судьба строительства 12-километрового участка сети Филино-Котово до сих пор остается туманной.
При этом жители жалуются на отсутствие обратной связи с нынешней администрацией района, которая, как они утверждают, не информирует жителей о ходе строительства объекта, а также на блокирование в официальных пабликах и невозможность получить ответы на животрепещущие вопросы. В то же время тема воды и тепла остается самой актуальной в муниципалитете, который уже получил печальное название «города коммунальных катастроф». Буквально в июне из-за постоянных аварий на водопроводе жители длительное время оставались без жизненно важного ресурса.