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Губернатор Красноярского края и Игорь Сечин обсудили сотрудничество

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков провели рабочую встречу.

О ее содержании рассказали в правительстве региона.

Глава региона отметил, что Красноярский край усиливает позиции, как один из ключевых нефтедобывающих регионов страны. Нефтяная отрасль вышла в лидеры по наполнению бюджета.

Игорь Сечин в свою очередь подчеркнул, что в крае работают крупные предприятия компании «Роснефть», а также реализуется проект мирового уровня — «Восток Ойл». Возглавляемая им компания является крупнейшим налогоплательщиком региона и сотрудничает с другими красноярскими организациями.

«Планируем, что к концу 2024 года количество сотрудников на наших предприятиях приблизится к 40 тыс. Такой существенный рост связан в первую очередь с реализацией масштабного проекта “Восток Ойл”», — отметил Игорь Сечин.

Отдельное внимание участники дискуссии уделили кадровому вопросу в отрасли. «Роснефть» реализует масштабную программу поддержке образовательных учреждений. Совместно с краевым правительством строится уникальный Корпоративный учебный центр с тренировочным полигоном, который оснащен не учебным, а реальным производственным оборудованием.

Нефтяная компания помогает в реализации ряд социальных проектов, способствующих развитию Красноярского края. Совместно с правительством «Роснефть» инициировала реализацию в регионе комплексного лесоклиматического проекта.

Ожидаемый эффект от проекта — увеличение поглощения парниковых газов в объеме 10 млн тонн СО2-эквивалента за период реализации.