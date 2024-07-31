Губернатор Красноярского края и Игорь Сечин обсудили сотрудничество

Игорь Сечин в свою очередь подчеркнул, что в крае работают крупные предприятия компании «Роснефть», а также реализуется проект мирового уровня — «Восток Ойл». Возглавляемая им компания является крупнейшим налогоплательщиком региона и сотрудничает с другими красноярскими организациями.