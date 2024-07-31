Мэр Екатеринбурга: культура пользования электросамокатами находится на низком уровне

Напомним, утром 31 июля жители уральской столицы заметили, что из приложения Яндекс Go пропала возможность арендовать самокат. При этом все остальные сервисы были на месте. Через некоторое время функция аренды самокатов вновь стала доступна. По удивительному совпадению, на сегодняшнее утро в Екатеринбурге был запланирован рейд по поиску самокатчиков-нарушителей. В самой компании заявили, что имел место технический сбой.