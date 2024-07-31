Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним

Если у продавца возникают сомнения в возрасте покупателя, продавец, согласно закону, имеет право потребовать документ, подтверждающий, что гражданину исполнилось 18 лет. В случае, если документ не предъявлен и есть сомнения в достижении покупателем совершеннолетия, продавец обязан отказать в продаже энергетика. Закон также позволяет региональным властям устанавливать дополнительные ограничения по времени и месту продажи таких напитков, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин через свой телеграм-канал.