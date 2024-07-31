Госдума запретила продажу энергетиков несовершеннолетним

Запрет на розничную продажу энергетических напитков лицам младше 18 лет вводится на всей территории России.
Закон указывает, что «для предотвращения негативного воздействия безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, на здоровье несовершеннолетних» организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам без образования юридического лица, гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается продавать такие напитки несовершеннолетним.
Если у продавца возникают сомнения в возрасте покупателя, продавец, согласно закону, имеет право потребовать документ, подтверждающий, что гражданину исполнилось 18 лет. В случае, если документ не предъявлен и есть сомнения в достижении покупателем совершеннолетия, продавец обязан отказать в продаже энергетика. Закон также позволяет региональным властям устанавливать дополнительные ограничения по времени и месту продажи таких напитков, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин через свой телеграм-канал.
Он отметил, что «среди молодежи каждый второй употребляет энергетические напитки».
Вред данных напитков доказан медицинскими специалистами: они увеличивают риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Нина Лютикова