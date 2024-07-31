Посольство Болгарии в Минске приостанавливает прием заявлений на визы

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Посольство Болгарии в Минске приостанавливает прием документов на визы, информация об этом размещена на сайте дипмиссии.
«По техническим причинам сообщаем вам, что консульский отдел в Минске временно приостанавливает работу с гражданами», — говорится в сообщении.
По информации посольства, с 1 августа приостановлен прием заявлений на получение шенгенской визы типа «C», а с 9 августа временно не будут приниматься документы на получение визы типа «Д», а также на выдачу болгарских документов, поданных гражданам Болгарии, проживающими за рубежом.
С 9 августа также приостанавливается прием документов на заверение и легализацию для граждан Болгарии и иностранцев.
Как уточнили в посольстве, работа консульского отдела возобновится с 16 августа.
В период с 9 по 16 августа только в экстренных и гуманитарных случаях будут приниматься: заявления и выдача временных паспортов и заверение доверенностей и деклараций.
Болгария начала выдавать «шенген» белорусам с 1 апреля этого года — после вступления в Шенгенскую зону 31 марта.