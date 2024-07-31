Посольство Болгарии в Минске приостанавливает прием заявлений на визы

По информации посольства, с 1 августа приостановлен прием заявлений на получение шенгенской визы типа «C», а с 9 августа временно не будут приниматься документы на получение визы типа «Д», а также на выдачу болгарских документов, поданных гражданам Болгарии, проживающими за рубежом.