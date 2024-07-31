Польша начинает войсковую операцию на границе с Белоруссией

Ответственной за проведение маневров будет 18-я механизированная дивизия польских вооруженных сил. Командующим назначен генерал Аркадиуш Шкутник. Военный контингент составят до 17 тыс. солдат и офицеров. При этом 8 тыс. военных будут находиться на границе, а 9 тыс. пребывать в резерве. «Мы здесь, чтобы совершить изменения и начать новую операцию под кодовым названием ''Безопасное Подлясье''», — заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече с военнослужащими на польско-белорусской границе.
Газета Rzeczpospolita со ссылкой на оперативное командование Польши сообщает, что новая операция стала ответом на «нелегальную миграцию с востока, которая представляет собой вызов внутренней безопасности страны».
О планах начать новую операцию на границе Польши с Белоруссией Минобороны страны стало известно еще с середины июля. Кроме того, армия Польши с 1 августа начнет операцию «Восточная заря». Она направлена на усиление ПВО на восточных и северо-восточных границах государства. В центре внимания данной операции будут действия против беспилотников малой и сверхмалой высоты. На данный момент на границе Польши с Белоруссией служат 6 тыс. военных армии страны, 1,5 тыс. полицейских и пограничников.
В последнее время на польско-белорусской границе регулярно возникают конфликты между пограничниками и мигрантами. Военных закидывают бутылками, камнями и палками. 28 мая польский солдат закрыл щитом брешь в заборе, чтобы не дать группе нелегальных мигрантов пересечь границу со стороны Белоруссии. За это один из мигрантов ударил пограничника ножом в грудь. 6 июня военнослужащий скончался в больнице.