Польша начинает войсковую операцию на границе с Белоруссией

О планах начать новую операцию на границе Польши с Белоруссией Минобороны страны стало известно еще с середины июля. Кроме того, армия Польши с 1 августа начнет операцию «Восточная заря». Она направлена на усиление ПВО на восточных и северо-восточных границах государства. В центре внимания данной операции будут действия против беспилотников малой и сверхмалой высоты. На данный момент на границе Польши с Белоруссией служат 6 тыс. военных армии страны, 1,5 тыс. полицейских и пограничников.