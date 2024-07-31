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Осужденная за мошенничество Елена Прочаковская написала заявление об уходе

Она возглавляла Управление главы Башкирии по социальным коммуникациям с 2019 года.

Источник: АиФ

Елена Прочаковская, с 2019 года занимавшая должность начальника Управления главы Башкирии по социальным коммуникациям, покинула свой пост. Как сообщили в пресс-службе администрации руководителя республики, 29 июля она написала заявление об уходе по собственному желанию.

В мае этого года 55-летнюю чиновницу признали виновной в мошенничестве и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Ее обвиняли в том, что она фиктивно трудоустроила свою подругу в МФЦ Красногорска и получала зарплату на карточку, которая находилась у Прочаковской.

Она попыталась обжаловать приговор, но Московский областной суд оставил его без изменения.