Осужденная за мошенничество Елена Прочаковская написала заявление об уходе

В мае этого года 55-летнюю чиновницу признали виновной в мошенничестве и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Ее обвиняли в том, что она фиктивно трудоустроила свою подругу в МФЦ Красногорска и получала зарплату на карточку, которая находилась у Прочаковской.