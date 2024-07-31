Осужденная за мошенничество Елена Прочаковская написала заявление об уходе

Елена Прочаковская, с 2019 года занимавшая должность начальника Управления главы Башкирии по социальным коммуникациям, покинула свой пост. Как сообщили в пресс-службе администрации руководителя республики, 29 июля она написала заявление об уходе по собственному желанию.
В мае этого года 55-летнюю чиновницу признали виновной в мошенничестве и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Ее обвиняли в том, что она фиктивно трудоустроила свою подругу в МФЦ Красногорска и получала зарплату на карточку, которая находилась у Прочаковской.
Она попыталась обжаловать приговор, но Московский областной суд оставил его без изменения.