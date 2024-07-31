Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

По данным агентства, впервые багряный стяг появился на Джамкаране в январе 2020 года после гибели генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани от атаки американского БПЛА в Багдаде. В ответ Иран нанес ограниченный ракетный удар по расположенной в Ираке авиабазе Соединенных Штатов Айн аль-Асад, в результате которого никто из военнослужащих США не погиб.