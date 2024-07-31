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Над иранской мечетью подняли красный флаг мести

ДУБАЙ, 31 июля. /ТАСС/. Красный флаг с надписью «О, мстители Хусейна» водрузили на купол иранской мечети Джамкаран в священном для шиитов городе Кум к югу от Тегерана. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, это символизирует призыв к мести за убийство главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, которое произошло ночью в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность на Израиль, который отказался комментировать сообщения о смерти Хании.

По данным агентства, впервые багряный стяг появился на Джамкаране в январе 2020 года после гибели генерала иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани от атаки американского БПЛА в Багдаде. В ответ Иран нанес ограниченный ракетный удар по расположенной в Ираке авиабазе Соединенных Штатов Айн аль-Асад, в результате которого никто из военнослужащих США не погиб.

Имам Хусейн, имя которого написано на красном флаге, почитается шиитами. Хусейн, внук пророка Мухаммеда, был обезглавлен в битве при Кербеле (современная территория Ирака) в 680 году.