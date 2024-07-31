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Госдума уточнила правила использования гаджетов в зоне СВО

Государственная Дума внесла изменения в ранее утвержденный закон, касающийся признания наличия у военнослужащих бытовых технических устройств для хранения или передачи через интернет видео, фото или геолокационных данных дисциплинарным проступком.

Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Поправка к закону, поддержанная депутатами, уточняет, что наличие таких гаджетов у военнослужащих не будет считаться грубым дисциплинарным проступком, если они используются для выполнения служебных обязанностей в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или других органов, где такая служба предусмотрена федеральным законом.

Соавторами данной поправки выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

С учетом этой поправки закон был повторно одобрен во втором, а также третьем, окончательном, чтении в среду.

Закон вносит в категорию грубых дисциплинарных проступков нарушение запрета на предоставление СМИ или через интернет информации, которая позволяет определить принадлежность военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным силам РФ или другим воинским структурам, либо раздачу информации о членах их семей, их местонахождении и деятельности. Запрещается также предоставление информации о других военнослужащих, демобилизованных гражданах и членах их семей, включая данные, позволяющие определить их местонахождение в определенный период.

Дисциплинарным проступком может быть признана передача военнослужащими информации о своей деятельности или деятельности других военнослужащих, призывников и демобилизованных граждан, связанной с исполнением служебных обязанностей.

Это также относится к информации о деятельности военных органов управления, объединений, соединений, воинских частей и других организаций, являющихся частью ВС РФ, их дислокации или передислокации, не отнесенной к перечню сведений, составляющих гостайну.

Согласно закону, за один грубый дисциплинарный проступок назначается дисциплинарный арест сроком до 10 суток.

При наличии нескольких таких проступков арест может быть сложен частично или полностью, но непрерывный срок ареста, согласно документу, не должен превышать 15 суток.

Нина Лютикова

Госдума
технологии