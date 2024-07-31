Госдума уточнила правила использования гаджетов в зоне СВО

Закон вносит в категорию грубых дисциплинарных проступков нарушение запрета на предоставление СМИ или через интернет информации, которая позволяет определить принадлежность военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным силам РФ или другим воинским структурам, либо раздачу информации о членах их семей, их местонахождении и деятельности. Запрещается также предоставление информации о других военнослужащих, демобилизованных гражданах и членах их семей, включая данные, позволяющие определить их местонахождение в определенный период.