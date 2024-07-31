Госдума уточнила правила использования гаджетов в зоне СВО

Поправка к закону, поддержанная депутатами, уточняет, что наличие таких гаджетов у военнослужащих не будет считаться грубым дисциплинарным проступком, если они используются для выполнения служебных обязанностей в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или других органов, где такая служба предусмотрена федеральным законом.
С учетом этой поправки закон был повторно одобрен во втором, а также третьем, окончательном, чтении в среду.
Закон вносит в категорию грубых дисциплинарных проступков нарушение запрета на предоставление СМИ или через интернет информации, которая позволяет определить принадлежность военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным силам РФ или другим воинским структурам, либо раздачу информации о членах их семей, их местонахождении и деятельности. Запрещается также предоставление информации о других военнослужащих, демобилизованных гражданах и членах их семей, включая данные, позволяющие определить их местонахождение в определенный период.
Дисциплинарным проступком может быть признана передача военнослужащими информации о своей деятельности или деятельности других военнослужащих, призывников и демобилизованных граждан, связанной с исполнением служебных обязанностей.
Это также относится к информации о деятельности военных органов управления, объединений, соединений, воинских частей и других организаций, являющихся частью ВС РФ, их дислокации или передислокации, не отнесенной к перечню сведений, составляющих гостайну.
При наличии нескольких таких проступков арест может быть сложен частично или полностью, но непрерывный срок ареста, согласно документу, не должен превышать 15 суток.
Нина Лютикова