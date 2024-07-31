Казахстанцам стал писать «министр обороны»

«В мессенджерах рассылается информация якобы от имени министра обороны РК, содержащая фейковые сведения. Предупреждаем, что данная информация рассылается интернет-мошенниками. Просим граждан не доверять недостоверной рассылке», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в Telegram-канале.
В конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp* и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева. А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова.
Рассылаемую информацию назвали фейком. Казахстанцы получали сообщения и от имени главы Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. В Высшей аудиторской палате предупредили, что эти действия совершаются интернет-мошенниками с подложных номеров. Также злоумышленники начали звонить и писать казахстанцам, представляясь министром сельского хозяйства. Граждан попросили не отвечать на подобные сообщения.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.