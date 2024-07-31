Казахстанцам стал писать «министр обороны»

В конце апреля сообщалось, что в приложениях WhatsApp* и Telegram стали рассылать сообщения от имени министра просвещения РК Гани Бейсембаева. А еще раньше в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова.