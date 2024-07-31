США приостановили выделение помощи Грузии

В середине мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что Вашингтон может наложить персональные санкции на руководство Грузии, если принятый закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам. О’Брайен добавил, что американская сторона так же может прекратить выделение финансовой помощи, если США будут рассматриваться властями Грузии как противник.