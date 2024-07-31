МИД ФРГ не стал комментировать решение Лукашенко о помиловании Кригера

БЕРЛИН, 31 июл — РИА Новости. В задачи министерства иностранных дел Германии не входит комментировать решение президента Белоруссии Александр Лукашенко о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, также ведомство не отвечает за обмен граждан РФ, заявил официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.
Во вторник пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о решение помиловать Кригера, признанном ранее виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве и сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии.
«Я не обязан комментировать, что могло побудить господина Лукашенко помиловать гражданина Германии. Могу лишь сказать, что это была радостная новость для всех нас», — сообщил Фишер журналистам в ходе брифинга правительства ФРГ в среду на вопрос о том, не является ли освобождение Кригера частью более крупного обмена и что могло побудить Лукашенко его помиловать.
Представитель немецкого МИД подчеркнул лишь, что ведомство нацелено на скорейшее возвращение Кригера в Германию. Фишер отказался также комментировать возможный обмен заключенными и отметил, что МИД ФРГ «не отвечает за освобождение кого-либо». Так спикер дипведомства ответил на вопрос, исключает ли он «категорически» освобождение гражданина России Вадима Соколова, отбывающего пожизненный срок за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили.