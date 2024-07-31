МИД ФРГ не стал комментировать решение Лукашенко о помиловании Кригера

«Я не обязан комментировать, что могло побудить господина Лукашенко помиловать гражданина Германии. Могу лишь сказать, что это была радостная новость для всех нас», — сообщил Фишер журналистам в ходе брифинга правительства ФРГ в среду на вопрос о том, не является ли освобождение Кригера частью более крупного обмена и что могло побудить Лукашенко его помиловать.