Блок «Победа» в Молдавии будет добиваться восстановления связей с Россией

КИШИНЕВ, 31 июл — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок «Победа» выступает за восстановление и укрепление связей с Россией и государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в среду журналистам в Кишиневе один из лидеров политсилы Александр Нестеровский.
«Партнёрство с Россией и государствами ЕАЭС открывает перспективы для расширения торговли, привлечения инвестиций и технологического обмена. Мы считаем стратегически важными связи с этими странами для дальнейшего экономического роста и обеспечения энергетической безопасности,» — сказал Нестеровский на брифинге в парламенте республики.
Он также подчеркнул, что депутаты от блока «Победа» выступили с рядом законодательных инициатив, направленных на защиту государственных интересов и гражданских свобод.
«Мы настаиваем на признании молдавского языка официальным и включении в школьную программу истории Молдовы, а не Румынии. Также мы подготовили законопроекты для поддержки фермеров, защиты детей от влияния европейских и ЛГБТ ценностей и укрепления национальной идентичности,» — добавил Нестеровский.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.