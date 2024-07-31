В Госдуме подвели итоги весенней сессии

Во время своего выступления Володин рассказал парламентариям, что перед пленарным заседанием он провел беседу с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства выразил благодарность депутатам за их работу.
Государственная дума впервые за всю историю современной России формировала правительство. Теперь Государственная дума вместе с правительством несет ответственность за эффективность решения задач в интересах нашей страны и граждан.
В числе принятых в эту сессию законов был значительный блок, направленный на поддержку участников и ветеранов специальной операции, а также их семей. Была принята серия изменений в налоговое законодательство, утверждена индексация пенсий работающим пенсионерам, введен запрет на треш-стримы, а также на продажу энергетических напитков детям и деятельность так называемых «наливаек», напомнил Володин.
«Приняли закон о повышении военных пенсий. Освободили участников специальной военной операции от уплаты процентов за период кредитных каникул. Жены погибших ветеранов боевых действий получили дополнительные трудовые гарантии», — сказал спикер Госдумы, подводя итоги сессии на пленарном заседании.
В прошлом году весенняя сессия завершилась 26 июля, за семь месяцев было принято 500 законов, в том числе 136 социально ориентированных и 334 закона прямого действия.
Осенняя сессия 2024 года продлится с 3 сентября по 29 декабря. Первые две недели депутаты будут работать в своих регионах с избирателями, а с 16 сентября начнутся недели пленарных заседаний.
Нина Лютикова