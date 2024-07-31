В Госдуме подвели итоги весенней сессии

В числе принятых в эту сессию законов был значительный блок, направленный на поддержку участников и ветеранов специальной операции, а также их семей. Была принята серия изменений в налоговое законодательство, утверждена индексация пенсий работающим пенсионерам, введен запрет на треш-стримы, а также на продажу энергетических напитков детям и деятельность так называемых «наливаек», напомнил Володин.