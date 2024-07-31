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В Госдуме подвели итоги весенней сессии

Госдума завершила свою весеннюю сессию, в ходе которой депутаты приняли 331 закон. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Из этих законов 215 являются законами прямого действия, в то время как 92 носят социально значимый характер.

Источник: РИА "Новости"

Во время своего выступления Володин рассказал парламентариям, что перед пленарным заседанием он провел беседу с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства выразил благодарность депутатам за их работу.

Государственная дума впервые за всю историю современной России формировала правительство. Теперь Государственная дума вместе с правительством несет ответственность за эффективность решения задач в интересах нашей страны и граждан.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы (цитата по «Ведомостям»)

В числе принятых в эту сессию законов был значительный блок, направленный на поддержку участников и ветеранов специальной операции, а также их семей. Была принята серия изменений в налоговое законодательство, утверждена индексация пенсий работающим пенсионерам, введен запрет на треш-стримы, а также на продажу энергетических напитков детям и деятельность так называемых «наливаек», напомнил Володин.

«Приняли закон о повышении военных пенсий. Освободили участников специальной военной операции от уплаты процентов за период кредитных каникул. Жены погибших ветеранов боевых действий получили дополнительные трудовые гарантии», — сказал спикер Госдумы, подводя итоги сессии на пленарном заседании.

В прошлом году весенняя сессия завершилась 26 июля, за семь месяцев было принято 500 законов, в том числе 136 социально ориентированных и 334 закона прямого действия.

Осенняя сессия 2024 года продлится с 3 сентября по 29 декабря. Первые две недели депутаты будут работать в своих регионах с избирателями, а с 16 сентября начнутся недели пленарных заседаний.

Нина Лютикова

Госдума
закон
Володин Вячеслав