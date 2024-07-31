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Латвия завершила строительство забора на границе с Беларусью

Латвия завершила строительство защитных ограждений на границе с Беларусью. Об этом сообщила латвийская телекомпания LSM со ссылкой на госкомпанию «Государственное недвижимое имущество», которая занималась данным проектом.

«Завершено строительство забора вдоль латвийско-белорусской границы протяженностью почти 145 километров (…). До конца текущего года на всей 173-километровой протяженности границы продолжится строительство необходимой инфраструктуры, в том числе патрульных дорожек, пешеходных мостов и других решений, необходимых для охраны границы», — говорится в сообщении.

По данным портала, общая стоимость проекта по возведению забора и инфраструктуры на латвийско-белорусской границе составляет более €125 млн.

Сейчас продолжается строительство инфраструктуры вблизи Даугавы, а также озера Ричу, где не планируется возведение ограждений.