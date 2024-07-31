Латвия завершила строительство забора на границе с Беларусью

«Завершено строительство забора вдоль латвийско-белорусской границы протяженностью почти 145 километров (…). До конца текущего года на всей 173-километровой протяженности границы продолжится строительство необходимой инфраструктуры, в том числе патрульных дорожек, пешеходных мостов и других решений, необходимых для охраны границы», — говорится в сообщении.