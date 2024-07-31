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В Санкт-Петербурге нашли новое здание для Генконсульства Беларуси

Дипломатическое представительство переедет в новое здание, потому что возникла потребность в расширении штата из-за развития торгово-экономического сотрудничества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Генеральное консульство должно заработать в Санкт-Петербурге до конца текущего года, заявил посол Беларуси Александр Рогожник после встречи с губернатором Александром Бегловым.

«Достигнута договоренность по предоставлению соответствующего здания под генконсульство. Сейчас будет разработан проект, осуществлен ремонт и введено оно в действие», — рассказал белорусский дипломат.

По его словам, ремонт в выделенном здании продлится около двух или трех месяцев. Поэтому белорусское посольство рассчитывает, что здание будет введено в эксплуатацию до конца этого года.

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга напомнили, что в настоящее время генеральное консульство Беларуси размещается на улице Бонч-Бруневича.

Вместе с тем рост взаимной торговли и в целом расширение экономического сотрудничества требуют увеличения штата дипмиссии. Поэтому появилась необходимость в новом здании для генконсульства.

«Мы совместно решаем вопрос с размещением генерального консульства. Адрес согласован — улица Тверская, дом 5. В настоящее время МИДы наших стран согласовывают проект межправительственного соглашения», — сказал Александр Беглов.

Генконсульство Беларуси появилось в северной столице России открылось в июне прошлого года по адресу улица Бонч-Бруевича, 3.