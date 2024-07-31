В Санкт-Петербурге нашли новое здание для Генконсульства Беларуси

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Генеральное консульство должно заработать в Санкт-Петербурге до конца текущего года, заявил посол Беларуси Александр Рогожник после встречи с губернатором Александром Бегловым.
«Достигнута договоренность по предоставлению соответствующего здания под генконсульство. Сейчас будет разработан проект, осуществлен ремонт и введено оно в действие», — рассказал белорусский дипломат.
По его словам, ремонт в выделенном здании продлится около двух или трех месяцев. Поэтому белорусское посольство рассчитывает, что здание будет введено в эксплуатацию до конца этого года.
В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга напомнили, что в настоящее время генеральное консульство Беларуси размещается на улице Бонч-Бруневича.
Вместе с тем рост взаимной торговли и в целом расширение экономического сотрудничества требуют увеличения штата дипмиссии. Поэтому появилась необходимость в новом здании для генконсульства.
«Мы совместно решаем вопрос с размещением генерального консульства. Адрес согласован — улица Тверская, дом 5. В настоящее время МИДы наших стран согласовывают проект межправительственного соглашения», — сказал Александр Беглов.
Генконсульство Беларуси появилось в северной столице России открылось в июне прошлого года по адресу улица Бонч-Бруевича, 3.