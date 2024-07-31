Молдова активно участвует в проектах АНО «Евразия» «Послы дружбы народов» — Аршинова

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Молдова активно участвует в реализации проекта «Послы дружбы народов». Об этом заявила председатель совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Евразия», депутат Госдумы Алена Аршинова на пресс-конференции, посвященной итогам первых четырех месяцев работы организации.
Она также отметила, что в республике воплощаются в жизнь и другие инициативы.
«Недавно мы подписали соответствующее соглашение с Иланом Шором. 22 миллиарда рублей будет выделено на реализацию инфраструктурных проектов в Молдове, в том числе на “Евразийский лицей”. Не хотелось бы, чтобы власти Молдовы этому препятствовали», — сказала она на пресс-конференции в Москве.
По словам Аршиновой, 45 групп, 2000 человек из стран СНГ, в том числе Молдовы, посетили российские города в рамках флагманского проекта «Узнай Россию».
Также за четыре месяца был учрежден «Евразийский педсовет» и открыта сеть «Евразийских лицеев». Среди задач «Евразийского педсовета» Аршинова назвала организацию международных конференций, обмен опытом, а также создание подобных сообществ в странах постсоветского пространства.
«Кроме того, на базе школ стран Евразии мы планируем учредить сеть школ “Евразийский лицей”, что предполагает, обновление инфраструктуры, ремонт выбранных образовательных учреждений, оснащение оборудованием, стажировки педагогов, а также стипендиальные программы для педагогов и лучших учеников», — рассказала председатель совета «Евразии».
Она отметила, что направила обращение в адрес президента Молдовы и премьера с предложением поддержать проект «Евразийский лицей» в Молдове, но ответа пока нет.
«Со своей стороны мы продолжим использовать инструменты народной и гуманитарной дипломатии», — сказала Аршинова.
При этом она признала, что надежд на встречное движение немного — руководство Молдовы четко следует курсом на превращение страны в «анти-Россию» и свертывает даже имеющиеся программы сотрудничества.
«Нельзя свой народ толкать в пропасть», — подчеркнула парламентарий.
Все устремления нашей народной дипломатии направлены на то, чтобы наш континент Евразия долгие века был континентом мира, стабильности и процветания каждого народа, который живет здесь, подчеркнула глава АНО «Евразия».