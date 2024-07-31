Молдова активно участвует в проектах АНО «Евразия» «Послы дружбы народов» — Аршинова

«Недавно мы подписали соответствующее соглашение с Иланом Шором. 22 миллиарда рублей будет выделено на реализацию инфраструктурных проектов в Молдове, в том числе на “Евразийский лицей”. Не хотелось бы, чтобы власти Молдовы этому препятствовали», — сказала она на пресс-конференции в Москве.