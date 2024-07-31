Опять эта «рука Кремля»: В Молдове арестованы сотрудник парламента и по подозрению в государственной измене — их обвиняют в сотрудничестве с Россией

В парламент Молдовы нагрянули спецназ и СИБ, обыскали кабинет главы юридического департамента парламента Иона Крянгэ. Его обвиняют в государственной измене и в шпионаже в пользу России. На 72 часа задержали сотрудника парламента и чиновника Пограничной полиции.
Сообщается, что это было в 2023 году. Один из них подозревается в госизмене после того, как якобы собрал и передал сотруднику посольства информацию, которая будет использована против интересов Республики Молдова.
Второго чиновника подозревают в заговоре против Молдовы. Он поддерживал контакт с сотрудником посольства с целью сбора и передачи ему информации, которая будет использована против интересов Республики Молдова.
Ответ Посольства РФ на вопрос относительно сообщений в молдавских СМИ о якобы шпионской деятельности сотрудников Посольства России в Кишиневе:
— В СМИ Молдавии начал раскручиваться очередной «шпионский скандал» вокруг Посольства России в Кишиневе. Как бы Вы могли это прокомментировать?
— Нам известно об этих публикациях. Расцениваем подобные инсинуации как очередное проявление искусственно нагнетаемых в Молдавии антироссийских настроений.
Ровно год назад, в июле 2023 г. в Республике уже имела место масштабная кампания с голословными и не имеющими ничего общего с действительностью обвинениями Посольства России в «шпионской деятельности» и «вмешательстве» во внутренние процессы в стране. Тогда дело закончилось решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии и, разумеется, ответными мерами с нашей стороны. Не исключено, что и сейчас готовится почва для аналогичного шага.
Реальная же подоплека нынешних информационных вбросов о якобы «шпионской деятельности» российских дипломатов, похоже, связана с происходящими в Молдавии электоральными процессами и попытками определенных сил использовать «шпионскую тему» в предвыборной борьбе.
Надеемся, что молдавские власти проявят здравый смысл и воздержатся от принятия недружественных решений в отношении российской дипломатической миссии и ее сотрудников на основании грубо сфабрикованных фейков.
«Чем сильнее будет власть давить на “инакомыслящих”, обвинять в сотрудничестве с РФ, запрещать, ограничивать, преследовать, тем лучше для оппозиции. Любят тех, кого бьют. Выборы это продемонстрируют, — считает известная журналистка Елена Левицкая-Пахомова.
Усталость от мании преследования Майи Григорьевны выльется в протестное голосование. Вот мне интересно, по какому принципу намерены обвинять в сотрудничестве с Россией? Поверьте, дойдет до этноса, цвета глаз и уровня владения языком. И подпадут и молдаване, и русские, и украинцы, и гагаузы, и евреи, и армяне и все, кто не неорумын.