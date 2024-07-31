Опять эта «рука Кремля»: В Молдове арестованы сотрудник парламента и по подозрению в государственной измене — их обвиняют в сотрудничестве с Россией

Ровно год назад, в июле 2023 г. в Республике уже имела место масштабная кампания с голословными и не имеющими ничего общего с действительностью обвинениями Посольства России в «шпионской деятельности» и «вмешательстве» во внутренние процессы в стране. Тогда дело закончилось решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии и, разумеется, ответными мерами с нашей стороны. Не исключено, что и сейчас готовится почва для аналогичного шага.