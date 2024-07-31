Bloomberg: на Украину доставили первую партию F-16

По их словам, количество истребителей «невелико». Источники также отметили, что пока неясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов или этот процесс займет больше времени.
Bloomberg не уточняет точное количество истребителей и страны, которые отправили F-16 Киеву. Агентство называет передачу F-16 «долгожданным шагом», на который потребовалось больше года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обещанные Киеву западными странами F-16 все еще не пришли. 10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы «украинские летчики применяли F-16 уже этим летом». Позднее Зеленский объявил о договоренности с Польшей, которая, как он утверждал, позволит ускорить поставки этих истребителей на Украину.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.