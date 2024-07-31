Bloomberg: на Украину доставили первую партию F-16

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обещанные Киеву западными странами F-16 все еще не пришли. 10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы «украинские летчики применяли F-16 уже этим летом». Позднее Зеленский объявил о договоренности с Польшей, которая, как он утверждал, позволит ускорить поставки этих истребителей на Украину.