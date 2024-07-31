Более 16 тыс. семей в Минске получат материальную помощь для подготовки к школе

«Учреждения образования уже принимают заявления для оказания такой поддержки. Также традиционно к 1 сентября общественные объединения (Белорусский союз женщин, Белорусский Красный Крест и др.) проводят тематические акции, помогают ребятам собрать портфель к началу учебного года», — рассказала Людмила Борисенко.



Кроме того, круглый год действует благотворительная акция «Дети — детям». Школьники приносят канцтовары, ручки, карандаши, линейки, пеналы, рюкзаки, чтобы передать в детские дома.



Единовременная матпомощь выплачивается в размере 30% бюджета прожиточного минимума многодетным семьям (воспитывающим троих и более детей) независимо от дохода семьи. Сумма — Br129,9 на каждого школьника.



Кроме того, как рассказали в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, малообеспеченным семьям (в том числе многодетным) оказывается государственная адресная социальная помощь. Размер выплат определяют районные комиссии в каждом случае индивидуально. Учитываются среднедушевой доход семьи и конкретная жизненная ситуация. За ГАСП необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту регистрации (пребывания).



Для подготовки к школе помощь могут получить работники, воспитывающие детей-школьников, если она прописана в коллективных договорах, локальных актах организации.



С 20 июля по 23 августа в территориальных центрах социального обслуживания населения проводится благотворительная акция «Портфель первоклассника». Организован сбор школьных принадлежностей, необходимых будущим первоклассникам.