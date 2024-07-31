«Учреждения образования уже принимают заявления для оказания такой поддержки. Также традиционно к 1 сентября общественные объединения (Белорусский союз женщин, Белорусский Красный Крест и др.) проводят тематические акции, помогают ребятам собрать портфель к началу учебного года», — рассказала Людмила Борисенко.
Кроме того, круглый год действует благотворительная акция «Дети — детям». Школьники приносят канцтовары, ручки, карандаши, линейки, пеналы, рюкзаки, чтобы передать в детские дома.
Единовременная матпомощь выплачивается в размере 30% бюджета прожиточного минимума многодетным семьям (воспитывающим троих и более детей) независимо от дохода семьи. Сумма — Br129,9 на каждого школьника.
Кроме того, как рассказали в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, малообеспеченным семьям (в том числе многодетным) оказывается государственная адресная социальная помощь. Размер выплат определяют районные комиссии в каждом случае индивидуально. Учитываются среднедушевой доход семьи и конкретная жизненная ситуация. За ГАСП необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту регистрации (пребывания).
Для подготовки к школе помощь могут получить работники, воспитывающие детей-школьников, если она прописана в коллективных договорах, локальных актах организации.
С 20 июля по 23 августа в территориальных центрах социального обслуживания населения проводится благотворительная акция «Портфель первоклассника». Организован сбор школьных принадлежностей, необходимых будущим первоклассникам.
Более 16 тыс. семей в Минске получат материальную помощь для подготовки к школе
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске более 16 тыс. семей, где воспитываются примерно 33 тыс. школьников, получат единовременную материальную помощь к учебному году. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко.
«Учреждения образования уже принимают заявления для оказания такой поддержки. Также традиционно к 1 сентября общественные объединения (Белорусский союз женщин, Белорусский Красный Крест и др.) проводят тематические акции, помогают ребятам собрать портфель к началу учебного года», — рассказала Людмила Борисенко.