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Беспрозванных пожаловался на дорогие авиабилеты Калининград-Москва

Стоимость перелёта из Калининграда до Москвы в среднем составляет 33 тысячи рублей, а субсидированных билетов недостаточно — такие данные привёл врио губернатора Алексей Беспрозванных, заявив, что это его не устраивает.

Источник: Янтарный край

По его словам, стандартный ценник на полёты в Москву начинается от 20 тысяч рублей, хотя ему и удалось найти субсидируемые билеты по 3800 рублей, но только на 14 августа. Таких билетов, признал кандидат в губернаторы, очень мало.

Беспрозванных также напомнил, что другие врио губернатора, прилетавшие в Калининград на рабочие встречи, платили в среднем по 33 тысячи рублей за билет.

Врио губернатора поручил вице-премьеру и Мининфраструктуре подготовить отчёт о субсидированных билетах и решить проблему через две недели.