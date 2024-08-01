Беспрозванных пожаловался на дорогие авиабилеты Калининград-Москва

По его словам, стандартный ценник на полёты в Москву начинается от 20 тысяч рублей, хотя ему и удалось найти субсидируемые билеты по 3800 рублей, но только на 14 августа. Таких билетов, признал кандидат в губернаторы, очень мало.
Беспрозванных также напомнил, что другие врио губернатора, прилетавшие в Калининград на рабочие встречи, платили в среднем по 33 тысячи рублей за билет.
Врио губернатора поручил вице-премьеру и Мининфраструктуре подготовить отчёт о субсидированных билетах и решить проблему через две недели.