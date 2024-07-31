Дивизия будет оборудована самым современным оружием, снаряжением и техникой. В ее арсенал войдут американские и южнокорейские танки. Точное количество танков не раскрывается по понятным причинам, но известно, что на их приобретение было потрачено более $10 млрд. В итоге численность создаваемой дивизии превысит 30 тыс. военнослужащих.
Помимо бронетехники, она будет оснащена самоходными гаубицами и беспилотными комплексами, которые будут размещены вблизи белорусской границы. В польском Министерстве обороны это расценили как позитивное событие как для восточной Польши, так и для восточного фланга НАТО.
Польша разместит новую механизированную бригаду на границе с Беларусью
Польша продолжает сосредоточивать войска и военную технику у границ Беларуси. В Министерстве обороны сообщили, что в настоящее время активно создается новая пехотная дивизия, и одна из механизированных бригад начнет боевое дежурство всего в нескольких десятках километров от границ Беларуси. Такая информация прозвучала в программе «Новости 24 часа» на СТВ, сообщает БЕЛТА.
Дивизия будет оборудована самым современным оружием, снаряжением и техникой. В ее арсенал войдут американские и южнокорейские танки. Точное количество танков не раскрывается по понятным причинам, но известно, что на их приобретение было потрачено более $10 млрд. В итоге численность создаваемой дивизии превысит 30 тыс. военнослужащих.