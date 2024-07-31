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Экс-глава Минфина Петру Ротару назначен вице-председателем Нацбанка Молдовы

Петру Ротару назначен парламентом вице-председателем Национального банка Молдовы сроком на семь лет.

Источник: Ministerul Finanțelor

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Парламент одобри назначение бывшего министра финансов Петру Ротару на должность вице-председателя Национального банка Молдовы (НБМ) сроком на семь лет. За соответствующий проект решения проголосовали 59 депутатов.

Новое назначение Ротару на пост вице-председателя и члена Исполнительного комитета НБМ было одобрено парламентом по предложению председателя Нацбанка Молдовы Анки Драгу.

Ротару принес присягу в качестве министра финансов в конце сентября 2023 года, сменив на посту Веронику Сирецяну. У него большой опыт работы в финансовой сфере, ранее был членом Счетной палаты и директором Государственной налоговой службы. Петр Ротару окончил Академию экономических исследований Молдовы.