Экс-глава Минфина Петру Ротару назначен вице-председателем Нацбанка Молдовы

Ротару принес присягу в качестве министра финансов в конце сентября 2023 года, сменив на посту Веронику Сирецяну. У него большой опыт работы в финансовой сфере, ранее был членом Счетной палаты и директором Государственной налоговой службы. Петр Ротару окончил Академию экономических исследований Молдовы.