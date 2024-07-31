Кригер расплакался, когда узнал о своем помиловании

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Гражданин ФРГ Рико Кригер* поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за помилование, следует из видео, которое показал телеканал ОНТ.
«Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью», — сказал Кригер.
Узнав о помиловании, немецкий гражданин расплакался и закрыл лицо руками.
Ранее сообщалось, что Кригер был приговорен к смертной казни белорусским судом. Его признали виновным в совершении теракта, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства и агентурной деятельности. В целом Кригера осудили по шести статьям УК.
На территории Беларуси он выполнял задания СБУ. В том числе делал фото военных объектов. После этого куратора приказали ему забрать рюкзак в обозначенном месте и оставить его у платформы на ж/д-станции Озерище рядом с рельсами.
Эта станция находится недалеко от Минска на пути в Москву. После того, как Кригер оставила там рюкзак, произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв.
После приговора Кригер дал интервью белорусскому гостелевидению.
«Вы не представляете, насколько сложно мне все это рассказывать. Это была самая большая ошибка в моей жизни и, наверное, последняя», — отметил он в эфире ТВ.
* Внесен в экстремистский список Министерства внутренних дел.