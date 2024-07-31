Пограничники РФ покинули ереванский аэропорт Звартноц после 32 лет службы

Официальная церемония состоялась в аэропорту. В рамках нее начальник пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-лейтенант Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы нацбезопасности Армении Эдгар Унанян подписали соответствующий протокол.
По информации издания, в документе Ереван выразил российской стороне благодарность за долгосрочную совместную службу по обеспечению пограничного контроля на воздушном пункте пропуска.
6 марта секретарь армянского Совбеза Армен Григорян сообщил, что страна намерена самостоятельно осуществлять пограничный контроль в Звартноце. Власти Армении оповестили об этом решении Россию, отправив официальное письмо.
Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о том, что с 1 августа нести службу в ереванском аэропорту будут армянские пограничники. В конце марта спикер парламента республики Ален Симонян заявил об окончательном решении по данному вопросу.
Пограничное управление ФСБ действовало в Звартноце в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. Представители российских спецслужб работали вместе с армянскими коллегами и занимались охраной границ с Турцией и Ираном.